GALATASARAY KAZANDI

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu rövanşında İsviçre'nin Chenois ekibini 3-0 yendi.

Galatasaray HDI Sigorta, 3-2 kaybettiği maçın rövanşında Chenois ile Cenevre'de karşılaştı.

Müsabakayı 25-14, 25-22 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, play-off etabına yükseldi.

Galatasaray HDI Sigorta, bu turda Polonya'nın PGE Skra Belchatow takımıyla karşı karşıya gelecek.

ARKASSPOR ELENDİ

Erkekler CEV Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Arkas Spor, deplasmanda İtalya ekibi Valsa Group'a 3-0 yenilerek elendi.

Modena kentindeki PalaPanini'de oynanan mücadeleyi 25-19, 25-16 ve 25-15'lik setlerle 3-0 kazanan Valsa Group, play-off etabına kalan takım oldu.

İtalya temsilcisi, İzmir'deki ilk maçta da 3-0 galip gelmişti.

PTT İLK MAÇTA GALİP

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası son 32 turu ilk maçında PTT, konuk ettiği Romanya'nın CSM Lugoj ekibini 3-2 yendi.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 21 Aralık Çarşamba günü Romanya'da oynanacak.

DİŞİ ASLAN KAYIP

Kadınlar CEV Kupası Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği İtalya'nın Savino Del Bene takımına 3-1 yenildi.