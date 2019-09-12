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Voleybolda 2019 Kadınlar Balkan Kupası başlıyor

İstanbul'da 13-15 Eylül'de gerçekleştirilecek organizasyonda ev sahibi Türk Hava Yolları'nın yanı sıra Sırbistan'dan Zeleznicar ve Romanya'dan Dinamo Bükreş mücadele edecek

12.09.2019 - 12:12 | Güncelleme: Voleybol
Voleybol

Voleybolda 2019 Kadınlar Balkan Kupası mücadelesi yarın İstanbul'da başlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda 13-15 Eylül'de gerçekleştirilecek organizasyonda ev sahibi Türk Hava Yolları'nın yanı sıra Sırbistan'dan Zeleznicar ve Romanya'dan Dinamo Bükreş takımları mücadele edecek.

Kupayı zirvede tamamlayan ekip, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek ve CEV Challenge Kupası Eleme Turu'nda Macaristan'ın 1. MCM-Diamant Kaposvari takımı ile eşleşecek.

Türk Hava Yolları, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde geçen sezonu altıncı sırada tamamlayarak Türkiye'yi Balkan Kupası'nda temsil etme hakkı kazanmıştı.

2019 Kadınlar Balkan Kupası maç programı şu şekilde:

Yarın:

17.00 Dinamo Bükreş - Zeleznicar

14 Eylül Cumartesi:

17.00 Türk Hava Yolları - Dinamo Bükreş

15 Eylül Pazar:

17.00 Zeleznicar - Türk Hava Yolları

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