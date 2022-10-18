A Milli Voleybol Takımı'nın en başarılı performans sergileyen oyuncularından biri olan Zehra Güneş, hem yetenekleri ile hem de özel hayatı ile sık sık gündem oluyor. Güneş, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Eren Dişli ile yaptığı aşk dolu paylaşımlarla rekor beğeni ve yorum alıyor.