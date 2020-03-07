AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasına 4 karşılaşmayla devam edildi. Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftası ise tek maçla başladı.

İki ligde yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

- AXA Sigorta Efeler Ligi

Arhavi Voleybol-Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 3-2

Sorgun Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 2-3

Arkas Spor-Halkbank: 3-1

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

Beşiktaş-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 1-3