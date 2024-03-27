Voleybol Sultanlar Ligi'nde erteleme maçları heyecanı başlıyor
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezon, yarın oynanacak 2 erteleme maçıyla tamamlanacak.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde daha önce ertelenen 2 karşılaşma yarın oynanacak.
Sezonun 15. haftasından ertelenen Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit maçı, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.
Sezonun 18. haftasından ertelenen Nilüfer Belediyespor-VakıfBank karşılaşması ise Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de oynanacak.
Bu karşılaşmaların ardından ligde play-off şampiyonluk serisi eşleşmeleri netleşecek.