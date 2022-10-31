AA

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14 takımın mücadele vereceği ligin açılış maçında yarın Adana'da saat 17.30'da başlayacak mücadelede Çukurova Belediyesi Adana Demirspor ile PTT karşı karşıya gelecek.

Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk hafta programı şöyle:

YARIN

17.30 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-PTT (ASKİ Atatürk)

2 KASIM ÇARŞAMBA

14.00 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)

16.00 İlbank-Nilüfer Belediyespor (TVF Başkent)

17.00 Kuzeyboru-Galatasaray HDI Sigorta (Aksaray)

17.30 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Burhan Felek Vestel)

18.00 Bolu Belediyespor-VakıfBank (Karaçayır)

19.00 Sigorta Shop-Sarıyer Belediyespor (TVF Başkent)

İLK DEVRE ARALIK AYI SONUNDA TAMAMLANACAK

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 14 takım, 2 devreli deplasmanlı lig usulüne göre karşı karşıya gelecek.

Ligde ilk devre maçlarının 25 Aralık'ta tamamlanması, ikinci devrenin ise 7 Ocak 2023'te başlayıp 1 Nisan'da sona ermesi planlanıyor.

Lig etabı sonunda, son iki sırayı alan takımların (13 ve 14'üncü) 1. Lig'e düşeceği organizasyonda, ilk dört sırayı alacak takımlar ise şampiyonluk mücadelesi için play-off 1. etap maçlarına çıkacak. Lig etabını 5, 6, 7 ve 8'inci sırada bitirecek takımlar da play-off 2. etap mücadelesinde yer alacak.