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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 7. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 7. hafta, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak

Giriş: 22.11.2022 - 10:41 | Güncelleme: ABONE OL
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 7. hafta mücadelesi yarın başlayacak
AA

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

YARIN

13.00 Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Sigorta Shop-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor (TVF Başkent)

16.00 Türk Hava Yolları-Bolu Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

17.00 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray HDI Sigorta (Eczacıbaşı)

18.00 İlbank-Kuzeyboru (TVF Başkent)

24 KASIM PERŞEMBE

17.00 Sarıyer Belediyespor-VakıfBank (Bahçeköy Orman Fakültesi)

Öte yandan, 7. haftadaki Nilüfer Belediyespor-PTT karşılaşması, PTT'nin Avrupa kupası müsabakası nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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