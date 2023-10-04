Voleybol milli takımlarının vitamin ana sponsoru Solgar Vitamin oldu

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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısına Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Solgar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Ütebay’ın yanı sıra A Milli Kadın Takımı sporcuları Aslı Kalaç, Kübra Akman ile A Milli Erkek Takımı'nın oyuncuları Burak Güngör ile Vahit Emre Savaş katıldı.

Toplantıda konuşan Mehmet Akif Üstündağ, voleybolda altın yılı yaşadıklarını belirterek bu başarıda yol arkadaşlarının ve sponsorların çok önemli olduğunu vurguladı.

Voleybolda dünya 1 numarası olarak büyük bir hayali gerçekleştirdiklerinin altını çizen Üstündağ, şöyle devam etti:

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"Filenin Sultanları, 2024 olimpiyat vizesini aldı. Filenin Efeleri de mücadele ediyor. Sultanlar 1 yılda 3 turnuva ve 3 şampiyonluk yaşadı. Efeler de Challenge'da şampiyonluk yaşadı. Sevgili dostum Hüseyin Ütebay, bizi bizden daha iyi takip ediyor. Voleybolda yol arkadaşlığı yapmanın önemini bir kez daha görüyoruz. Türk voleybolu hem başarısı hem de yaptığı organizasyonlarıyla dünyada 1 numara. Bunu CEV Başkanı ve yönetimi ile FIVB Başkanı ve yönetimi söylüyor. 2025 Avrupa Şampiyonası bizdeydi ama bir format değişikliğiyle tek sayılı yıllarda Dünya Şampiyonası, çift sayılı yıllarda Avrupa Şampiyonası düzenlenecek. 2026 yılında Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Hangi salon, hangi şehir olduğu henüz netleşmedi. Biz çok büyük salonlarda yapmak istiyoruz. Hatta söylemlerimiz lafta kalmasın, eyleme geçirelim diye şunu da söyleyelim, futbol statlarında açılış maçı yapmayı düşünüyoruz. Umut ediyorum ki bu yıl İtalya'nın yaptığını biz de 2026 yılında Türkiye'de yapmak istiyoruz."

- "Hiçbir baba, kız evladıyla erkek evladını ayırmaz" Voleybolda devşirme sporcuya sınırlama getirilmesiyle ilgili de konuşan Üstündağ, bu konunun çok önceden konuşulduğunu ve durumun Türkiye'yi etkilemediğini dile getirerek "Bu durum, Melissa Vargas ve Alexia Carutasu'nun vatandaşlığının ardından alınan bir karar. Alexia bu karardan etkilenmiyor. A milli olan sporcular ülke değişikliği yapamayacaklar. Genç milli sporcular yapabilecek. Bu çok net. Burada art niyet görmüyorum. Bir takımda bir devşirme oyuncu olabiliyordu. Ama artık iki devşirme sporcu aynı anda oynayabilecek. Herhangi bir oyuncunuz 3 yılı tamamladığında, 2 oyuncu da 14 kişilik listede ve hatta ilk 6'da yer alabilecek. Biz bunu biliyorduk. Karda yürü izini belli etme misali hareket ettik. Vargas'ın nasıl kazandırıldığını biliyorsunuz. Burada çok önemli bir hamlemiz vardı, bunun doğru bir hamle olduğunu da bu yıl alınan 3 şampiyonlukla gördük. Yükselen bir değerimiz, zor başarılara imza atan sultanlarımız vardı. Vargas ilave bir güç olarak geldi. Takım olma konusunda güzel hamleler atıldı. Bütün toplumu mutlu eden bir tablo yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz. Asıl bundan sonra işimiz zor. Burada kalmak bizim için çok önemli." açıklamasında bulundu. REKLAM A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kazandığı kupaların ardından erkek milli takımının geri planda kaldığı iddiaları hakkında da konuşan Üstündağ, şunları söyledi: "Hiçbir baba ne kız evladını ne de erkek evladını ayırt etmez. İkisi de evlattır. Erkeklerin medya yönünde mağdur olduğunu söylüyorsunuz ama biz federasyon olarak, sponsorluklar olarak hiçbir ayrım yapmıyoruz. Erkek takımımız bu yıl tarihi bir dönem yaşıyor. Milletler Ligi'nde aldığımız sonuçla birinci sıraya yükselmiştik ve sonrasında puan farkını da açtık. Erkeklerde de bu çıtayı yakalayacağız. Aralarında hiçbir ayrım söz konusu olmadı. Aynı şekilde seyahat ettiler, aynı otellerde kaldılar. Ben bu camianın evladı olarak çocuklarıma babalık yapmak için yola çıktım. Onlara layıkıyla başkanlık yapacağımı söylemiştim. Hepsiyle gurur duyuyorum."

- Hüseyin Ütebay: "Bu sponsorluğun bizim için derin bir anlamı da var"​​​​​​​ Solgar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Ütebay ise gerçekleştirilen anlaşma nedeniyle Türkiye Voleybol Federasyonuna teşekkür etti. REKLAM Milli takımlara sponsor olmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade eden Ütebay, şunları aktardı: "Milli takımlarımızın gelecek başarılarında yanlarında olabileceğimiz bu ana sponsorluk anlaşmamızın süresi 2 yıl ama sonrasında da hep birlikte olmaya devam edeceğimize inanıyorum. Bu sponsorluğun bizim için derin bir anlamı da var. Voleybol milli takımlarımız, azim, çalışma, birliktelik, iyi yönetim ve gelecek planlamasıyla başarının bir şans olmadığını bize gösterdiler. Özellikle A Milli Kadın Voleybol Takımımızın bu seneki bir maraton niteliğindeki başarıları, şampiyonlukları, dünya liderliği göğsümüzü kabarttı ve bütün gençlere örnek oldu. Sadece sportif birer rol model olmadılar, kişilikleriyle de gençlerimize yol gösterdiler. 2 çocuğu olan bir baba olarak hepsine ayrıca teşekkür ederim. Türkiye’de ve dünyada performans gerektiren spor alanlarına yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Milli Voleybol Takımlarımızın vitamin ana sponsoru olmaktan dolayı çok mutluyuz." Milli oyuncular Aslı Kalaç, Kübra Akman, Burak Güngör ve Vahit Emre Savaş da anlaşma sebebiyle Solgar'a teşekkür etti. Açıklamaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle toplantı sona erdi.