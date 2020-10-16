Voleybol: Haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

- Misli.com Sultanlar Ligi

Bugün:

13.00 Beşiktaş-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

Yarın:

13.00 PTT-Karayolları (Başkent)

13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

15.30 Sistem9 Yeşilyurt-İlbank (Burhan Felek Vestel)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Çan Gençlik Kalespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.00 Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)

18.30 Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları (Eczacıbaşı)

20.00 Fenerbahçe Opet-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)

- AXA Sigorta Efeler Ligi

18 Ekim Pazar:

13.00 Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

15.30 Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

16.00 Afyon Belediye Yüntaş-Arhavi Voleybol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

16.00 İnegöl Belediyespor-Spor Toto (İnegöl)

17.00 Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)

19.30 Galatasaray HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

Not: Solhanspor-Altekma ve Haliliye Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.