Voleybol'da haftanın programı

Sultanlar Ligi'nde 6'ncı hafta mücadelesi, yarın oynanacak iki maçla başlarken 20 Kasım Pazar günü yapılacak 5 karşılaşmayla sona erecek.

İstanbul derbisinde Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9'uncu haftasında ise yarın 5, 20 Kasım Pazar günü 2 maç oynanacak.

Liglerde oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

14.00 Çukurova Belediye Adana Demirspor-Bolu Belediyespor (ASKİ Atatürk)

17.00 PTT-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Başkent)

20 Kasım Pazar:

14.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-İlbank (Mimar Sinan)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)

17.00 Kuzeyboru-Sigorta Shop (Aksaray)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Türk Hava Yolları (Bahçeköy Orman Fakültesi)

Yarın:

13.00 TÜRŞAD-Spor Toto (Adilcevaz)

14.00 Ziraat Bankkart-Hatay Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Hekimoğlu Global Connect Travel BVI (Burhan Felek Vestel)

16.00 Develi Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Develi Murat Kocatürk)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Cengiz Göllü)

20 Kasım Pazar:

13.00 Cizre Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Şırnak)

17.30 Altekma-Halkbank (TVF Atatürk)