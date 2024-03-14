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        Haberler Ekonomi Teknoloji Vodafone’dan genç yeteneklere özel yurt dışı deneyim programı - Teknoloji Haberleri

        Vodafone’dan genç yeteneklere özel yurt dışı deneyim programı

        Vodafone, çalışan deneyimini artırmak üzere yeni bir program başlattığını duyurdu. "London Rise" adı verilen kariyer ve gelişim programıyla, şirket bünyesindeki genç yeteneklere yurt dışı deneyim kazandırılıyor. Program, globalde de büyük ilgi gördü ve iyi uygulama örneği olarak paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 11:17 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:18
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        Gençlere özel deneyim programı
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        Önde gelen telekomünikasyon kuruluşlarından Vodafone, “London Rise” adını verdiği yeni kariyer ve gelişim programıyla şirket bünyesindeki genç yeteneklere yurtdışı deneyim kazandırırken, onları kariyerlerinin başından itibaren liderlik rolleri için hazırlamayı hedeflediği bir çalışma başlattığını duyurdu.

        "KARİYER VE GELİŞİM PROJESİ"

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, "Firma olarak, çalışma arkadaşlarımıza global bir organizasyon olduğumuzu her geçen gün daha fazla hissettirebilmek için çeşitli inisiyatifler alıyor, projeler hayata geçiriyoruz. Şirketimiz bünyesinde hem öğrencilerin hem de yeni mezun genç yeteneklerin kariyerlerinde kırmızı bir sayfa açabilmeleri için uzun dönem staj ve Discover Genç Yetenek programımızı sürdürüyoruz. Genç yeteneklerimiz için farklı ve öne çıkan bir kariyer ve gelişim projesi tasarlama amacıyla harekete geçtik ve ‘London Rise’ projesini başlattık. Bu projeyle, genç yeteneklere hem kariyer ve gelişim dolu bir yolculuk sunuyor, hem de global bir organizasyon olduğumuzu tekrar hissettiriyoruz. Gelenekselleştirmeyi hedeflediğimiz ‘London Rise’ projemiz globalde de büyük ilgi gördü ve iyi uygulama örneği olarak Vodafone Grubu ile paylaşıldı” şeklinde konuştu.

        10 GENÇ YETENEK SEÇİLİYOR

        Vodafone Türkiye’nin “London Rise” programı kapsamında 26 yaş ve altı genç yetenekler bir gelişim değerlendirme sürecine tabi tutuluyor. Rol çalışmaları ve sunum gibi çözümlerle interaktif geçen değerlendirme seansı sonunda tüm çalışanlara bire bir geri bildirimler veriliyor. Sürece dahil olan herkesin katılımıyla kariyer gelişimi konusunda bir çalıştay da yapılıyor. Burada bireysel kariyer gelişim yolculuğunu desteklemek için kariyer gelişim planı çiziliyor.

        Değerlendirme sürecinde en kuvvetli 10 genç yetenekle Vodafone’un Londra ofisi ziyaret ediliyor. Bu ziyarette Vodafone Grubu’nun vizyonunu ve stratejisini yerinde dinleme fırsatı sunulurken, ilham veren seanslar düzenleniyor. “London Rise” programı katılımcıları, Vodafone Grubu’na transfer edilen Türk yeteneklerin deneyimleri ve kariyer hikâyelerini de dinleme şansı buluyor. Sürecin son aşamasında ise ortak gelişim alanlarına yönelik özel olarak tasarlanmış bir dizi eğitimden yararlanma fırsatı elde ediliyor.

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