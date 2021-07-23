Mobil data kullanımı yüzde 40 arttı

HABERTURK.COM

Vodafone Türkiye, Nisan-Haziran 2021 dönemini kapsayan 2021-2022 mali yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Servis gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.6 artıran Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri mali yılın ilk çeyreğinde 3.9 milyar TL'ye ulaştı.

İlk çeyrekte, Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 24 milyonu aşarken M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 26.6 milyona ulaştı. Şirket, faturalı abone sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 1.1 milyon artış ile 15.7 milyona çıkardı.

17.2 MİLYON DİJİTAL MÜŞTERİ

Sabit genişbant abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 128 bin artışla 1.2 milyona ulaşan Vodafone'un "Vodafone Yanımda", Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı da 17.2 milyona çıktı.

Mali yılın ilk çeyreğinde Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40.3 artışla 742.2 petabyte'a yükseldi.

YERLİ YAZILIM ŞİRKETİNİN YÜZDE 50’SİNİ SATIN ALDI

Vodafone, sözkonusu dönemde geleneksel Sabit Ses Santrali (PBX) altyapısını yeni nesil çözümlerle buluta taşıyan yerli teknoloji ve yazılım şirketi FGS’nin yüzde 50’sini satın aldığını ve yüzde 100 Türk şirketi olan FGS’nin ürün ve hizmetlerinin diğer Vodafone ülkelerine de ihraç edileceğini açıkladı.

'2023’TE 5G’NİN KULLANIMA SUNULMASINI BEKLİYORUZ’

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy 2021-22 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

“Mali yılımızın birinci çeyreğinde servis gelirlerimizi %19,6 artırarak istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Ülkemizin dijitalleşmesinde en önemli adımlardan biri 5G olacak. Beklentimiz önümüzdeki yıl 5G ihalesinin yapılması ve 2023 yılında da 5G teknolojisinin kullanıma sunulması yönünde. Türkiye’nin 5G’ye hazırlanması konusunda kamu otoriteleriyle işbirliği halindeyiz. Türkiye’yi dijitalleşme liginde hızlı adımlarla tırmandıracak olan 5G uygulamaları, şimdiden mevcut şebekemiz üzerinde çalışmaya başladı. Yeni nesil kapsamamızla müşterilerimiz için 10 kata kadar daha yüksek hız, daha fazla bağlantı sayısı ve daha düşük gecikme süresi sağlayabileceğiz.”