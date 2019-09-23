Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'i ağırlarken siyah-beyazlı tribünlerden Abdullah Avcı'ya tepki vardı. Taraftarlar Fikret Orman ve yönetimini istifaya davet ederken Abdullah Avcı'yı da protesto etti.

Mücadelede Başakşehir'in 54. dakikada 1-0 öne geçmesinin ardından ise Vodafone Park'ta Sergen Yalçın sesleri yükselmeye başladı.

"Söylene bize hoca, takım niye oynamıyor" şeklinde tempo tutarken sonrasında tribünler adı bir dönem Beşiktaş teknik direktörlüğüyle anılan siyah beyazlı ekibin efsanevi futbolcusu Sergen Yalçın lehinde de tezahüratlar yaptı.

"ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ" DEMİŞTİ

Sergen Yalçın geçen sezon adının Beşiktaş'la anıldığı günlerde bir açıklama yapmış ve herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini dile getirmişti. Tecrübeli çalıştırıcı Beşiktaş taraftarına ise "Elber bir gün buluşacağız" sözleriyle yanıt vermiş ve ilgilerine teşekkür etmişti.