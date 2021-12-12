Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı maçta gerginlik ve sevinç bir arada yaşandı.

Yenilen 2. golün ardından taraftarlar futbolculara ve yönetime tepki gösterirken "Sergen Yalçın" tezahüratları yükseldi. Oyundan çıkan Larin ve Atiba da ıslıklandı.

Ancak Güven ve Batshuayi'nin sahneye çıkmasıyla 4 gollü galibiyet gelirken tribünlerdeki tepki yerini coşkuya bıraktı.