Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'u konuk eden Beşiktaş'ın bu mücadelede özel misafirleri vardı.

Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazileri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi'nin öncülüğünde, Beşiktaş Kulübü'nün davetlisi olarak Denizlispor maçını izlemek üzere Vodafone Park'a geldi.

Gazilerin yanı sıra Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Fatih Mehmethan'ın eşi Gamze Mehmethan ve babası Kenan Aslan da, Beşiktaş Kulübü'nün konuğu olarak stattaki yerini aldı.