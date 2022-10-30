Vodafone Park, kırmızı-beyaz!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle tüm yurtta kutlamalar sürerken Beşiktaş da Vodafone Park koltuklarını Türkiye bayraklarıyla donattı.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park, kırmızı-beyaza büründü.