Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'yı evinde 2-1 mağlup etti. Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un golleriyle kazanan siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in 2. döneminde evindeki 3. maçta 3. galibiyetini almış oldu. Tecrübeli teknik adam, Vodafone Park'ta lig maçlarında en başarılı teknik adam olmayı da sürdürdü.

SÜPER LİG'DE 57 MAÇTA SADECE 2 KEZ KAYBETTİ

2016'daki açılışından bu yana Vodafone Park'ta 57 lig maçına çıkan Şenol Güneş, 45 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece 2 yenilgi aldı. Güneş böylece 2.54'lük puan ortalaması tutturdu.

Güneş'in ardından göreve gelen Abdullah Avcı ise 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 2 puan ortalaması elde etti.

Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın döneminde 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi alırken 2.2 puan ortalaması tutturdu.

Beşiktaş'ta Önder Karaveli 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrılırken Valerien Ismael yönetiminde ise 10 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti.