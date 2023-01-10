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Vodafone Park'ın kralı Şenol Güneş

Beşiktaş'ta 2. dönemini yaşayan Şenol Güneş, Kasımpaşa galibiyeti ile Vodafone Park'ta 3'te 3 yaptı. Güneş, açıldığından bu yana Kartal'ın evindeki en başarılı teknik adam olmayı sürdürdü

Giriş: 10.01.2023 - 14:02 | Güncelleme: ABONE OL
Vodafone Park'ın kralı Şenol Güneş

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'yı evinde 2-1 mağlup etti. Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un golleriyle kazanan siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in 2. döneminde evindeki 3. maçta 3. galibiyetini almış oldu. Tecrübeli teknik adam, Vodafone Park'ta lig maçlarında en başarılı teknik adam olmayı da sürdürdü.

SÜPER LİG'DE 57 MAÇTA SADECE 2 KEZ KAYBETTİ

2016'daki açılışından bu yana Vodafone Park'ta 57 lig maçına çıkan Şenol Güneş, 45 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece 2 yenilgi aldı. Güneş böylece 2.54'lük puan ortalaması tutturdu.

Güneş'in ardından göreve gelen Abdullah Avcı ise 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 2 puan ortalaması elde etti.

Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın döneminde 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi alırken 2.2 puan ortalaması tutturdu.

Beşiktaş'ta Önder Karaveli 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrılırken Valerien Ismael yönetiminde ise 10 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti.

VODAFONE PARK'TA PUAN ORTALAMALARI:

Şenol Güneş: 2.54 puan (57 maç)
Sergen Yalçın: 2.2 puan (35 maç)
Önder Karaveli: 2.14 puan (7 maç)
Abdullah Avcı: 2 puan (10 maç)
Valerien Ismael: 1.6 puan (10 maç)

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