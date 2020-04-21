Vodafone Freezone "Napiim Evdeyim" konserleri Chaby Han ile devam ediyor

AA

Vodafone'un gençlik markası Vodafone FreeZone, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan gençlere müzikle moral ve motivasyon sağlamak amacıyla düzenlediği "Napiim Evdeyim" konserlerinin ikincisini Güney Koreli şarkıcı Chaby Han ile gerçekleştirecek.

Vodafone açıklamasına göre, bugün saat 22.00'de Vodafone FreeZone Instagram hesabından canlı yayınlanacak online konserde, Chaby Han kardeşi Doyeb Han ile birlikte K-Pop söyleyecek.

45 dakikalık konser süresince toplam 6 parça seslendirecek olan Chaby ve Doyeb Han kardeşler, sohbetleriyle de konsere renk katacak.

1992 doğumlu Chaby Han, yaklaşık 13 yıldır ailesiyle birlikte Türkiye'de yaşıyor. Kendi tabiriyle bir "Türkleşmiş Koreli" olan Chaby Han, YouTube'a yüklediği videolarla tanındı ve kısa sürede bir internet fenomenine dönüştü. Akıcı Türkçesiyle dikkati çeken Chaby Han'ın Instagram'da 334 bin takipçisi bulunuyor.