2025 yılına kadar operasyonlarından kaynaklı çevresel etkiyi yarıya indirmek isteyen Vodafone, Türkiye’de de elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesini başlattı.

Vodafone’un 18 ildeki 30 Bütünleşik Hizmet Merkezi’nde çalışanlar tarafından toplanan 330 kilo e-atık, lisanslı geri dönüşüm firması Akademi Çevre tarafından geri dönüştürüldü. Elde edilen gelirle Samsun İlkadım Kubilay İlkokulu’nda 10 bilgisayarlı bir kodlama sınıfı kuruldu.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat işbirliği ile yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında hayata geçirilen kodlama sınıfında, Samsun ve çevresindeki tüm çocuklar eğitim alabilecek.

‘TÜRKİYE’DE SERA GAZI SALINIMIMIZI YÜZDE 50 AZALTACAĞIZ’

Samsun İlkadım Kubilay İlkokulu’nda düzenlenen açılış törenine katılan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel “Amacımız, insanları daha iyi bir gelecek için birbirine bağlamak. Bu bakış açısıyla, tüm dünyaya bir söz verdik; 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatını iyileştireceğiz ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz. Türkiye’de de 2025 yılına kadar toplam sera gazı salımımızı yüzde 50 azaltmayı, tüm şebekemizi yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerjilendirmeyi ve elektronik atıkların yüzde 100’ünün geri dönüştürülmesini hedefliyoruz” dedi.

Elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek ve bu konuda farkındalık yaratmak için ‘Bu Atıklar Kod Yazıyor’ projesini hayata geçirdiklerini aktaran Süel, “Topladığımız elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelirle okullara kodlama sınıfı kuruyoruz. İlk sınıfımızı Mardin’de açmıştık. Şimdi de Samsun’da İlkadım Kubilay İlkokulu’nda bir sınıf açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Vodafone Türkiye’de e-atıkların yüzde 99’u geri dönüştürülüyor, tekrar kullanılıyor ya da atık sahasına gönderiliyor. 2018/19 mali yılında bu şekilde değerlendirilen toplam e-atık miktarı 3354 ton oldu” denildi.

Vodafone’da elektrikli süpürgeden bilgisayara, şarj cihazından giyilebilir spor ekipmanına kadar her türlü elektronik atığın toplandığı ifade edilen açıklamada, e-atık yönetimi kapsamında bir diğer proje olan “İkinci El” ile arızalı veya hasarlı, kullanılmayan şebeke ekipmanlarının ikinci el olarak satılarak tekrar kullanılmasının sağlandığı belirtildi.

Vodafone Türkiye’de gerçekleştirilen “Plastiksiz Vodafone” uygulamasıyla ise yılda ortalama 2.5 milyon tek kullanımlık plastik bardak ve 1.3 milyon çeşitli plastik ürünün kullanımına son verildiği aktarıldı.