27 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, 3 operatörün belediyeler tarafından mühürlenmiş 2 bin civarında baz istasyonu bulunduğunu belirterek, "Belediyelerden baz istasyonlarımızdaki mühürleri kaldırmalarını talep ediyoruz. Zaman dayanışma zamanı. Kamu hizmeti olan şebekelerimizin devamlılığı, kesintisiz bağlantı sağlayabilmemiz için çok önemli" dedi.
Süel, Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını sürecinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
İçinden geçilen günlerde, birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Süel, ortak hareket edilmesinin, her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olunmasının, empati ve yardımlaşmanın önemli olduğunu söyledi.
Bu süreçte herkese önemli görevler düştüğünü belirten Hasan Süel, belediyeler tarafından mühürlenen baz istasyonu sorununa ilişkin, "3 operatörün belediyeler tarafından mühürlenmiş 2 bin civarında baz istasyonu var. Şebekelerimizin devamlılığı için talepte bulunduk kendilerine. Buna ilk olumlu yanıt veren Çınarcık Belediyesi oldu. Mühürlü olan baz istasyonlarımız konusunda aksiyon aldı ve mührü kaldırdı. Diğer belediyelerden baz istasyonlarımızdaki mühürleri kaldırmalarını talep ediyoruz" dedi.
Bu dönemde birlik beraberlik ve dayanışmanın, rekabetin değil iş birliğinin önemli olduğuna vurgu yapan Süel, "3 operatör olarak ortak hareket etme, toplumun sosyal ihtiyaçlarına cevap veren faaliyetler yapma isteğimiz var. Bunun için de devletimizle yakın temastayız" diye konuştu.
Hasan Süel, Türkiye'de alınan tedbirleri doğru bulduklarına dikkati çekerek, "Bu tedbirlere uymamız, bu tedbirleri destekleyen ek çabalar içinde olmamız çok önemli. Devletimizin, milletimizin yanındayız, tüm kaynaklarımızı seferber etmiş durumdayız. İletişim gibi son derece kritik bir alanda hizmet sunmanın bilinciyle, ülkemiz için bu zorlu dönemde hizmetlerimizin devamlılığını sağlamaya odaklanıyoruz. İletişimin sürekliliği için şebeke saha ekiplerimiz çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bizler evde kalalım, ekonomimizin çarkları dönsün, işletmelerimiz faaliyetlerine devam edebilsin diye onlar büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyor" dedi.
'SALGIN DİJİTALLEŞMENİN ÖNEMİNİ HATIRLATTI'
Salgının, iş yapma biçimlerinden sosyal hayata kadar bir çok şeyi değiştirdiğine dikkati çeken Süel, dijitalleşmenin önemini de bir kez daha hatırlattığını dile getirdi.
Süel, "İnsanlar daha önce yaptığı bir çok şeyi dijital üzerinden yapmaya başladı. Bir kez daha birbirimizle bağlantıda olmanın ne kadar önemli olduğunu, dolayısıyla telekomünikasyon altyapısının ne kadar elzem olduğunu gördük. Biz de sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve tam mesai çalışıyoruz. Dünya ile kıyasladığımızda, teknolojiye erişim konusunda Türkiye'nin bu süreci nasıl geçirdiğine ilişkin mütevazı olmayacağım. Avrupa ülkeleri yaptığımız karşılaştırmalarda zaten bir gömlek yukardaydık. Türkiye'de özellikle mobil kapsama alanı, mobilde yaşanan rekabetle yatırımların yoğunluğu, verilen hizmetin hızı ve kapasitesi çoğu dünya ülkesinin üzerinde. Bugüne kadar ki dönemde şebekemizde yük artışı olsa da bunun çok rahat altından kalktık" diye konuştu.
Hasan Süel, bu süreçte sağlık çalışanların zorlu şartlarına dikkati çekerek, "Bizim sağlığımız için kendi hayatlarını tehlikeye atan sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Kendilerine minnettarlığımızı dile getirmek için sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattık. Amacımız, onların morallerini yüksek tutmak, özellikle sosyal medyada pozitif bir ortam sağlanmasına katkıda bulunmak. Sağlık çalışanlarımız için bir hizmetimiz daha olacak. Kamu sağlık sektöründe görevli müşterilerimizin hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlayacağız" dedi.
'TRAFİKTE YÜZDE 15 ARTIŞ VAR'
Hasan Süel, hayatlarını şu an evden devam ettiren tüketicilerin ses ve data kullanım eğilimleri hakkında da bilgi verdi.
Müşterilerin birçok işlemi evden çıkmadan Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden yapabildiğini dile getiren Süel, "Dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayımız 16 milyona yaklaştı. Müşterilerimizin aylık dijital etkileşimleri ise 640 milyona ulaştı. Evden çalışma, uzaktan eğitim gibi tedbirlerin alınmasıyla birlikte müşterilerimizin mobil ve sabit data kullanımında artışlar görmeye başladık. Mobil trafikte yüzde 15, sabitte yüzde 40'lık artışlar gözlemliyoruz. Sabitte artış bazı saatlerde yüzde 70'lere kadar ulaşıyor. Altyapımızı bu artışlara hazırlamıştık" bilgisini paylaştı.
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