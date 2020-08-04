Türkiye genelinde 23,6 milyon mobil abonesi bulunan Vodafone'un Kurban Bayramı süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin açıkladığı verilere göre, Vodafone'lular arife günü ve bayramı kapsayan toplam 5 günde yaklaşık 1,1 milyar dakika konuştu, 187 milyon SMS attı ve 25 milyon GB mobil internet kullandı. Kurban Bayramı'nda özgürce ve doyasıya iletişim kurmanın keyfini yaşayan Vodafone'luların mobil internet kullanımı geçen yıla göre yüzde 19 arttı.
Bayram süresince, Vodafone TV kullanımı da artarken platform üzerinden en çok izlenen ilk 2 ana kanal Show TV ve FOX, en çok izlenen bireysel program S Sport'taki "F1 Britanya Grand Prix'i", en çok izlenen dizi/belgesel "Efsane Aşk Göztepe - Karşıyaka", en çok izlenen filmler ise "Hareket Sekiz", "Kar Kraliçesi", "Dünya Savaşı Z" ve "Düğün Dernek" olarak açıklandı.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy konuyla ilgili olarak, "Bu yıl salgın nedeniyle Kurban Bayramı'nı kontrollü sosyal hayat kurallarına uygun olarak geçirdik. Sevdiklerimizle ağırlıklı olarak uzaktan bayramlaşıp hasret giderdik. Vodafone'lular yaklaşık 1,1 milyar dakika, 187 milyon SMS ve 25 milyon GB mobil internet kullanarak sevdikleriyle hasret giderdi. Bu vesileyle, tüm halkımızın geçmiş bayramını kutluyoruz." ifadelerini kullandı
Bayram süresince en çok konuşan 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, Konya, Adana, Samsun ve Kocaeli olurken, en çok SMS gönderen iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir, Bursa, Konya, Samsun, Antalya, Adana ve Van olarak gerçekleşti. En çok mobil internet kullanan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Şanlıurfa, Balıkesir, Muğla ve Samsun şeklinde sıralandı.
Yurtdışındaki tanıdıklarıyla da bayramlaşmayı ihmal etmeyen Vodafone müşterilerinin en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, Kıbrıs, Afganistan, Mısır, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, Yunanistan ve Belçika olurken, en çok SMS gönderilen ülkeler Kıbrıs, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Rusya, Türkmenistan ve Belçika olarak sıralandı.
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