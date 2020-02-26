İşletmelerin dijital iş ortağı olarak onları geleceğin dünyasına hazırlama vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, bağlantılı araç çözümlerini tek çatı altında topladı. Vodafone Business’ın araç sahiplerine verileri anlık raporlama, filo yönetimi ve yakıt tasarrufu özelliklerini sunduğu Bağlantılı Araç Çözümleri çatısı altında Araç Takip Sistemleri, e-otomotiv ve Güvenli Araç Çözümleri yer alıyor.

Nakliye, inşaat, taşımacılık, araç kiralama gibi farklı sektörlerde çok sayıda aracı olan şirketlere araçlarının merkezi kontrolünü sağlama imkanı sunan Bağlantılı Araç Çözümleri, bakım-onarım ve yakıt maliyetlerinden de tasarruf sağlamaya odaklanıyor.

ARAÇ VE SÜRÜŞ VERİLERİ ANALİZ EDİLİYOR

Verilen bilgiye göre güvenli araç çözümleri kapsamında aracın iç donanımına yerleştirilen sistem sayesinde motor devir hızından, anlık ve ortalama yakıt tüketimine, yakıt ve turbo basıncından, gaz pedalı pozisyonuna kadar araca ve sürüş performansına dair tüm bilgiler alınıp raporlanıyor ve analiz ediliyor. Bu ‘data’larla birlikte sürücülere bir sürüş puanı da veriliyor.

Böylece her sürücünün aracı ne kadar riskli kullandığı analiz edilebiliyor, kasko ve ilgili sigortalar bu puanlara göre değerlendirilebiliyor. Ayrıca, bakım zamanı ve arıza durumu takip edilebiliyor; konum ve kaza bildirimi sayesinde kaza anında konum bilgisi de iletilerek hızlı müdahale olanağı sağlanabiliyor.

‘DİJİTALLEŞMEDE OTOMOTİV BAŞI ÇEKİYOR’

Vodafone Business olarak teknolojiyi insan hayatını iyileştirmek için kullandıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, bu çerçevede otomotiv sektöründe de dijital dönüşüm konusunda öncü olmak istediklerini söyledi. Meltem Bakiler Şahin, “Günümüzde tüm sektörlerin odağında dijitalleşme var. Otomotiv sektörü de bu konuda başı çekiyor. Biz de Vodafone Business olarak Bağlantılı Araç Çözümlerimiz ile bu alanda işletmelere ulaşıyoruz” dedi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şöyle konuştu:

“Bağlantılı Araç Çözümleri çatısı altında sunduğumuz ‘Araç takip sistemleri’, ‘E-otomotiv’ ve ‘Güvenli Araç Çözümleri’ hem işletmelere hem bireylere güvenli ekonomik sürüş imkanı sunuyor. Çok sayıda aracı olan firmalar bir yandan yakıt ve bakım maliyetlerini düşürürken, bir yandan da sürücülerin sürüş performasını yakından takip edebiliyor. Böylece müşteri memnuniyeti ve güvenliğini de sağlamış oluyorlar. Sürücüler için de faydası ise; banka ve sigorta şirketleri gibi finans sektöründeki kuruluşların, sürüş puanını değerlendirerek, iyi sürücülere daha uygun fiyatlı kredi ve kasko seçenekleri sunuyor olmaları. En önemlisi, sürüş deneyimi ve davranışları raporlandığı için sürücüler daha özenli ve dikkatli davranıyor. Bu da toplum olarak daha güvenli bir trafik akışına sahip olmamızı sağlıyor.”

KAZA DURUMUNDA 112’Yİ ARIYOR

Vodafone Business’ın sunduğu Bağlantılı Araç Çözümleri’nden Araç takip sistemi aracın anlık ve geçmişe yönelik hareketlerini, coğrafi bilgi sistemi kullanılarak çevrimiçi GPS/GSM uydu bağlantısı ile 7/24 kontrol edilebiliyor.

Bağlantılı Araç Çözümleri’nden E-otomotiv araçların kaza durumlarında 112’yi arayabilmesi ve 112 tarafından aranabilmesine olanak sağlayan bir altyapı.

Uygulama kapsamında otomobiller olası bir kaza durumunda 112 acil servisi arıyor, sensörler yardımıyla veri de aktararak kazanın şiddeti, lokasyon gibi hayat kurtaran bilgilerin iletilmesini sağlıyor. Ayrıca kaza sonrası şoför de bir düğmeye basarak yardım isteyebiliyor.

Güvenli Araç Çözümleriisearaç içinde yer alan verilerin insan müdahalesine gerek kalmadan uzaktan indirilmesini sağlıyor. Vodafone Business, araca dair verileri ham halde veya rapor halinde işletmelere sunabiliyor. Alınan veriler, gerçek zamanlı işlenerek sürüş performansı ölçülüyor.

Ayrıca, alarm özelliği ile belli bir hız aşıldığında anında bilgilendirme yapılıyor. Bu çözümlerle, sürüş bilgilerine erişerek araçla kat edilen günlük ve toplam mesafe, hız bilgileri ile sürüş skoru görülebiliyor. Güvenli Araç Çözümleri’nin Dijital Takograf, Sürüş Performansı ve bu ikisinin bir arada sunulduğu Premium Paket olmak üzere üç farklı versiyonu bulunuyor.