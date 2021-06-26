Virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısının Faz 2 çalışması gönüllülere uygulanmaya başladı. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu'nun geliştirdiği virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısının, Faz 2 gönüllülerine uygulanması programına katıldı.
TÜBİTAK Başkanı Mandal, Bu hafta ülkemizde yerli aşının gelişimi için önemli bir hafta. Salı günü Erciyes Üniversitesindeki arkadaşlarımız Faz-3 çalışmasına başladı. Bundan dolayı tebrik ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ve ben VLP aşımız için 1. Faz için gönüllü olmuştuk. Bu çalışma 10 Mayıs'ta tamamlandı. Faz 1 çalışması güvenlik odaklı bir çalışmaydı. Tüm tetkikler yapıldı ve Sağlık Bakanlığımızın ilgili kuruluşu TİTCK tarafından Faz 2 çalışması için iki gün önce onay verildi" dedi.
Mandal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün de ilk gönüllülerimiz aşılanma sürecine başladılar. Ben öncelikle Faz 1 aşamasında gönüllü olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel bir mutluluk var. Gönüllü olan vatandaşlarımızla görüştüm. İzmir'den, Burdur'dan, Aydın'dan, Ankara'dan gelen gönüllülerimiz var. Ülkemizde yerli ve milli aşının gelişmesine inanmışlar. Kendilerinin aşı hakkı varken yerli aşıya gönüllü oldular. Bundan dolayı hem duygulandım hem heyecanlandım hem de sorumluluğumuzun daha fazla olduğunu hissediyorum" diye konuştu.
"Faz 2 aşamasına başlayan VLP, virüsü taklit eden bir aşı" diyen TÜBİTAK Başkanı Mandal, "Dolayısıyla yenilikçi bir aşı grubu. Dünyadaki bilinen aşı gruplarından inaktif aşılar var; bir de biyoteknolojik aşılar var. Biyoteknolojik aşı grubundaki en yenilikçi aşı gruplarından olan VLP aşısı, virüsü taklit eden bir bileşen, bu çalışmamız başladı. Diğerleriyle karşılaştırılığında aşının özelliği, sadece spike bölgesine değil dört protein bölgesine yönelik olarak geliştirilen bir aşı olması. Bu kapsamda hem Faz 1 ile güvenliği kanıtlamış olduk; Faz 2 'de ise etkinliğini göreceğiz. Bilimsel bir bakışla, tasarımsal olarak dört bölgeye hitap ettiği için çok daha etkin olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!