VLP aşısından güzel haber! Tüm mutasyonlara karşı...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren, yerli VLP temelli aşıda önemli gelişmenin yaşandığını söyledi.
Doç. Dr. Savaşçı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da Faz-2 aşamasında gönüllü olduğu VLP aşısına ilişkin "Çok zor geçen pandemi sürecinden sonra sevindiren gelişmeler de oluyor ülkemizde. 'Turkovac' dediğimiz yerli aşımızda şu anda Faz-3 çalışmaları tamamlanmak üzere. Etkinliği de Sinovac aşısı gibi yine etkinliği olacak bir aşımız. Yerli aşı olması bizim için çok önemli. Her zaman ulaşılabilir bir aşının olması bizim için anlamlıydı. Bizim için gurur kaynağı ancak daha da sevindiren haberimiz özellikle son dönemde herkesin biraz da Hindistan kaynaklı korkulu rüyası haline gelen delta mutasyonu, delta plus mutasyonuna karşı ve dünya üzerinde de insan çalışmaları anlamında etkili olabilecek, bu mutasyonlardan da insanları koruyabilecek virüs benzeri parçacık aşısı; TÜBİTAK ve özellikle de bakanımız sayın Varank'ın da gönüllü olduğu aşımız Faz-2 çalışmasında" dedi.
Doç. Dr. Savaşçı, VLP aşısının bütün mutasyonlara karşı etkili olacağını kaydederek, "Dolayısıyla onun da sevindirici bir yönü var. Bütün bu mutasyonlardan etkilenmeyecek şekilde 6 tane izotopu koruyucu etkisi var. Dolayısıyla mutasyonlardan etkilenmeyecek. Kendi halkımızı koruduğumuz gibi bütün insanlığa da koruyucu bir çare olarak çıkabilecek aşımızda çalışmalar çok hızlı şekilde ilerliyor. Bu açıdan çok umutluyuz, gerçekten gurur kaynağımız olacak ve tüm dünyada da bu aşıyı hem ekonomik anlamda hem de sağlık anlamında güzel bir sunum elde edeceğimizi düşünüyoruz. Sonbaharda yetişirse VLP aşımız, bizim için insanlık için dünyamız için kurtarıcı aşı olarak görmekteyim. Bu teknolojinin dünyada uygulanırlığı sadece ülkemizde mevcut; dolayısıyla biz en önde gideceğiz bu anlamda" diye konuştu.
Doç. Dr. Savaşçı, VLP aşısı faz çalışmalarında şu ana kadar ciddi yan etkiye rastlanılmadığını belirterek, "Bakanımız da yaptırdı, herhangi bir yan etki açıklanmadı. Umduğumuz gibi koruyuculuk oranı yüksek olursa mekanizma olarak da en çok mutasyonun olduğu 6 tane epitopu da etkilemediği için çok güçlü varyantlara karşı etkili olabileceğini düşündüğümüz aşı yapısında olduğu için çok umutluyuz. Gurur kaynağımız Turkovac aşımızda üretim aşamalarının başlayacağı gibi bir ümide kapıldık. İkinci ve bence daha güzel bir haber de aslında VLP aşısının Faz-2 çalışmalarına geçip, Faz-3 çalışmalarından sonra da etkinlik yüksek olursa mutasyonlara karşı da çok yüksek oranda etkili olacağını düşünüyoruz. Diğer aşıların kullanılmadığı bir teknoloji VLP aşısı. Dolayısıyla daha etkili ve daha güzel koruma sağlayacaktır" dedi.
Doç. Dr. Savaşçı, dünyada kullanılan koronavirüs aşılarının, mutasyonlarla etkinliğinin düştüğüne dikkat çekerek, "Son çalışmalarda özellikle inaktif aşının etkinliği biraz düşük kalıyor. Zaten ilk dozda yüzde 25 etkinlik vardı, ikinci dozdan sonra yüzde 70'in üzerine çıkıyordu; ama varyantlara karşı ne yazık ki koruyuculu şüpheli boyutta. BioNTech aşısı halen koruyucu; ama ikinci dozdan sonra yüzde 95 civarında koruyan BioNTech aşısında da 'delta plus' dediğimiz mutasyon biraz daha bulaşıcı mutasyon, bunda da BioNTech aşısının etkinliğinin yüzde 70'lere kadar düştüğüne yönelik bazı çalışmalar, veriler elde etmeye başladık. Bu tabi bizi biraz endişeye sevk ediyor bu anlamda ama ülkemizde son dönemde BioNTech aşısı uygulandığı için sağlık çalışanlarında da BioNTech ve Sputnik V aşılanma programına geçileceği için sağlık çalışanları başta olmak üzere halkımızı bu anlamda korumuş olacağız" diye konuştu.
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