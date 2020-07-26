Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'nın doğusundaki krizi görüştü.
Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, iki liderin telefon görüşmesinde, krizin çözümüne yönelik geçen yıl Paris’te yapılan Normandiya Dörtlüsü (Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna) Liderler Zirvesi kararlarının uygulanması konusunun ele alındığı bildirildi.
Zelenskiy ve Putin’in Donbas’ta taraflar arasında 27 Temmuz saat 00.01’de başlayacak tam kapsamlı ateşkes konusunda memnuniyetlerini dile getirdiği belirtilen açıklamada, her iki liderin de ateşkesin desteklenmesi için ilave önlemlerin acil hayata geçirilmesi konusunda anlaştığı kaydedildi.
Açıklamada, "Her iki ülkenin liderleri, tutuklu kimselere Uluslararası Kızıl Haç yetkililerinin ulaşmasının sağlanması, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Özel Gözlem Misyonunun faaliyetleri, temas hattında yeni giriş-çıkış noktalarının açılması, silahların temas hattından geri çekilmesi ve mayın temizliği konularında iş birliğini müzakere etti." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Zelenskiy’in, 3 yaşındaki oğlu trajik şekilde ölen Kırım Tatarı Ruslan Süleymanov’un serbest bırakılması konusunu Putin’e açtığı kaydedildi.
Zelenskiy’in Donbas, Kırım ve Rusya’da tutuklu bulunan Ukraynalıların serbest bırakılması konusunda adımlar atılması gerektiğini vurguladığı aktarılan açıklamada, tarafların Donbas bölgesinin özel statüsü hakkında yasa ve Ukrayna anayasasında ademimerkeziyetçilikle ilgili değişiklik konularının ele alındığı belirtildi.
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