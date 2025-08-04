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        Haberler Dünya Vladimir Putin Netanyahu ile görüştü | Dış Haberler

        Vladimir Putin Netanyahu ile görüştü

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 23:33 Güncelleme: 04.08.2025 - 23:37
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        Putin Netanyahu ile görüştü
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

        Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Putin, Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmedi.

        Rusya Devlet Başkanı Putin ve İsrail Başbakanı Netanyahu, 28 Temmuz'da telefon görüşmesi yapmıştı. Görüşmede, Suriye ve İran dahil Orta Doğu'daki durum ele alınmıştı.

        *Fotoğraf: Maxim Shemetov (AP aracılığıyla), temsilidir

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