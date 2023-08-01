Vladimir Cheburin: Herkes bir plan yaptı, bu planların sonucu yarın belli olacak

REKLAM advertisement1

Vladimir Cheburin, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında yarın oynanacak maça dair açıklamalarda bulundu.

VLADIMIR CHEBURIN: BURADA OLMAKTAN DOALYI MUTLUYUZ

Yarın maçın ortada olacağını belirten Cheburin, "Burada bulunmaktan dolayı mutluyuz. Takımlar birbirlerini az da olsa tanıyor. İlk maçtaki 2-2'lik beraberlikten memnunuz. Biz Galatasaray'a saygı duyuyoruz. Galatasaray geleneksel, tarihi ve geçmişi olan büyük bir takım. Fakat top yuvarlak olduğu için her şey değişebilir. Herkes bir plan yaptı, bu planların sonucu yarın belli olacak" diye konuştu.

"KAZANIP KUTLAMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

RAMS Park'ın güzel bir stat olduğunu vurgulayan Cheburin, "Söylediğimiz gibi, bütün sahalar düz ve top da yuvarlak olduğu için sonuç farklı olabilir. Galatasaray için taraftar avantajı olacak ama güzel bir oyun sergiledikten sonra, karşı taraf için de zevkli bir maç olacaktır. Kazanıp kutlamak için elimizden geleni yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

SAULİUS MİKOLİUNAS: BİR FUTBOL ÜLKESİNE GELDİĞİMİZİN FARKINDAYIZ

Yarınki maçın kalabalık bir taraftar topluluğu önünde oynanacağını düşündüğünü aktaran Saulius Mikoliunas, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir futbol ülkesine geldiğimizin farkındayız. Bir futbolcunun başına böyle bir şans az sayıda gelir. Böyle bir yerde böyle bir takıma karşı mücadele edecek olmak, bizim için şans. Elimizden geleni göstererek en iyi skorla buradan ayrılmak istiyoruz."