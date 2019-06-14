14 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
SİYAH GİYEN ADAMLAR: GLOBAL TEHDİT
F. Gary Gray'ın yönetminliğini yaptığı; Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Liam Neeson, Emma Thompson ve Rebecca Ferguson'un başrolünde oynadığı Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit izleyici ile buluştu.
Siyah Giyen Adamlar serisinin yeni projesi Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit, dünya dışı varlıklar karşısında yeryüzünü korumaya çalışan birimin saha görevlileri Ajan M ve Ajan H'nin hikayesini anlatıyor. Sevilen seriden yola çıkan bu yeni bölümde, dünyayı kötülüklerden arındırmaya çalışan ekibin, bugüne kadar karşılarına çıkan en büyük tehdit olan köstebeği ortaya çıkarmak için kurdukları takımla birlikte verdikleri mücadele konu ediliyor.
ROCKETMAN
Dexter Fletcher'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Rocketman, Elton John'un hayatının önemli yıllarına ait bilinmeyenleri konu alan epik bir müzikal hikayeyi beyaz perdeye taşıyor. Taron Egerton, Bryce Dallas Howard, Jamie Bell, Richard Madden, Gemma Jones, Charlie Rowe ve Stephen Graham'ın rol aldığı film; utangaç bir piyano dehası olan Reginald Dwight'ın dünyaca ünlü, süper star Elton John'a dönüşümünün muhteşem yolculuğunu konu alıyor.
Elton John'un en sevilen şarkıları üzerine kurulu ve Taron Egerton performansı ile hayat bulan hikaye, küçük kasabalı bir çocuğun pop kültürünün dünyaca ünlü en ikonik figürlerinden biri olmasını anlatıyor.
SOLARIS
Sinema tarihinin önemli yönetmenlerinden Andrei Tarkovsky'nin yönettiği 1972 yapımı Sovyet sanat filmi Solaris Başka Sinema gösterim programı kapsamında Türk izleyicisi ile buluştu. Natalya Bondarchuk, Donatas Banionis, Jüri Jarvet, Nikolay Grinko, Anatoliy Solonitsyn, Olga Barnet ve Vitalik Kerdimun gibi isimlerin oynadığı gizemli dram Solaris, bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
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