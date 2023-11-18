KOPAONİK - SIRBİSTAN

Vize istemeyen en popüler ülkeler arasında olan Sırbistan'da çok sayıda kayak merkezi bulunuyor. Kopaonik Kayak Merkezi en modern ve en gelişmişlerinden birisidir. Toplam 70 km uzunluğunda 24 adet piste sahip olan Kopaonik'te çocuklar için ayrı bir alan bulunur.

Kopaonik'te kayak dışında yapabileceğiniz birçok etkinlikte yer alıyor. Kar motoru, ATV sürüşü, kafe ve barlardaki aktiviteler ile kış tatili yapabilirsiniz.