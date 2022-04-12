AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yılardaki sınavlar baz alınarak sınav sonuçlarının 15 gün içeriisnde, yani bu hafta erişime açılması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA VE ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI