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        Yeni vize ücreti ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? İşte zamlı vize ücretleri...

        Vize ücreti, Resmi Gazete'nin yayımlanmasının ardından gündeme geldi. Pasaport, noter ve vize harçları artılırdı. Cumhurbaşkanı Kararı ile maktu harç tutarı yüzde 50 oranında artarken AB'nin 105 ülke vatandaşlarına uygulamakta olduğu Schengen vizesi ücretleri de arttı. İşte 2023 yeni, zamlı vize ücreti hakkında merak edilenler...

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 15:31
        • 1

          Vize ücreti, 7 Temmuz 2023 Cuma tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile zamlandı. Maktu harç tutarı yüzde 50 artırılırken 10 yıllık pasaport 5.444 TL oldu. 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı olarak maktu harç tutarına yüzde 50 oranında zam geldi. İşte 2023 Temmuz zamlı vize ücreti son dakika gelişmeleri...

        • 2

          RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

          492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        • 3

          HARÇLARA YÜZDE 50 ORANINDA ZAM GELDİ!

          Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

        • 4

          VİZE ÜCRETİ NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ARTTI?

          Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile vize ücreti yüde 50 oranında artırıldı. 

          2023 yılında yetişkinler için 80 euro ve 6-12 yaş arasındaki çocuklar için ise 40 Euro olan Schengen vize ücretinin iki katına çıkması bekleniyor.

        • 5

          Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile;

          Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

        • 6

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