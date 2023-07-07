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Vize ücreti, 7 Temmuz 2023 Cuma tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile zamlandı. Maktu harç tutarı yüzde 50 artırılırken 10 yıllık pasaport 5.444 TL oldu. 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı olarak maktu harç tutarına yüzde 50 oranında zam geldi. İşte 2023 Temmuz zamlı vize ücreti son dakika gelişmeleri...

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RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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HARÇLARA YÜZDE 50 ORANINDA ZAM GELDİ! Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

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VİZE ÜCRETİ NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ARTTI? Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile vize ücreti yüde 50 oranında artırıldı. 2023 yılında yetişkinler için 80 euro ve 6-12 yaş arasındaki çocuklar için ise 40 Euro olan Schengen vize ücretinin iki katına çıkması bekleniyor.