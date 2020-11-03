Viyana’daki terör saldırısında yaralanan Türk genç, vurulan polisin hayatını kurtardı

AA muhabirine konuşan Gültekin, Yozgatlı olduğunu belirterek, olay günü arkadaşı Mikail Özen’le eski şehir olarak bilinen birinci bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri öncesinde bir kafeteryada zaman geçirmeyi planladıklarını anlattı.Gültekin, olayın yaşandığı yerde bir kadının yaralandığını gördüğünü ve kadına yardım ettiğini söyledi.
Yaralı kadını güvenli bir restorana bıraktıktan sonra teröristle karşı karşıya geldiğini belirten Gültekin, "Pompalı tüfeği üstüme doğrulttu. Teröristten kaçarken tüfekten çıkan saçmalardan biri bacağıma girmiş durumda." şeklinde konuştu.
Gültekin, hemen polis karakoluna giderek bilgi verdiklerini, daha sonra olay yeri yakınlarında saldırıdan ötürü şoka giren bir yaşlı kadına yardımcı olduklarını ifade etti.
- Yaralı polisi arkadaşıyla ambulansa taşıdı
Bir polis memurunun vurulduğuna şahit olduğunu dile getiren Gültekin, "Diğer polisler bakıyordu, onlara bağırdım yardım edin diye, bir şey yapmadılar. Mikail'e dedim ki bunu biz yapacağız. Mikail'le beraber saklana saklana polise ulaştık. Ben sırtından, arkadaşım da ayaklarından tutarak polisi ambulansa taşıdık." diye konuştu.
Polisin karın boşluğu ve baldırı arasından yaralandığını ve ciddi oranda kan kaybettiğini anlatan Gültekin, sağlık görevlilerinin yaralı olduğu gerekçesiyle kendisini de hastaneye götürmek istediğini ancak çok sayıdaki yaralı ve ölü nedeniyle bu teklifi kabul etmediğini söyledi.Daha sonra hastaneye gittiğini ve bacağına isabet eden saçmanın tehlikeli bir yerde olduğu için vücudundan alınmadığını dile getiren Gültekin, doktorların alınması durumunda ciddi sorunlar doğurabileceğini belirttiğini, bu nedenle saçmanın bacağının arka adalesinden çıkartılmadığını ifade etti.Gültekin, kendisini yaralayan teröristle polisi vuran kişinin aynı kişi olduğunu, kendisine Arapça bazı sözler söylediğini de aktardı.
- "Terör her yerde terördür"
Avusturya’da yaşayan ve geçimini burada sağladığını belirten Gültekin, şöyle devam etti:
"Orada vurulan benim polisim, yaralanan insanlar benim insanlarım, Avusturya devletine, yaralanan insanlara, bizzat yarılı polisin ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Avusturya devletine başları sağ olsun diyorum. Yarın yine aynı şey olsa ben yine aynısını yapmaya hazırım. Burada Müslüman, Yahudi ya da Hıristiyan ayrımı yapılmasını istemiyorum. Bunun ne İslam’da ne Yahudilikte ne de Hristiyanlıkta yeri vardır. Terör her yerde terördür."
- "Cumhurbaşkanımızın ismini verdik"
Gültekin’in babası Ahmet Gültekin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu sırada okuduğu şiir nedeniyle cezaevine konulduğunda oğlunun doğduğunu, "bu nedenle oğluna Cumhurbaşkanı'nın adını verdiğini" söyledi.Baba Gültekin, 32 yıldır Avusturya’da yaşadığını ve bugüne kadar hiçbir sorunun yaşanmadığını ifade ederek, "Terörün dini, milleti yok." diye konuştu.Diğer yandan İçişleri Bakanlığı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gerçekleşen terör saldırısında, 4 sivilin hayatını kaybettiğini, saldırganlardan birinin öldürüldüğünü açıkladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!