'Viyana Gala' konseri İş Sanat'ta

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İş Sanat'ın geleneksel yeni yıl konseri “Viyana Gala” English Chamber Orchestra ile 5 Ocak Cuma akşamı İş Kuleleri Salonu'ndaydı.

Stephanie Gonley yönetimindeki English Chamber Orchestra ve soprano Corinne Cowling Viyana valsleri ve polkalarla seyircilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Orkestra ile birlikte sahne alan dansçıların performansları, müzik ve dansın uyumunu gözler önüne serdi. Renkli kostümleri ve danslarıyla sanatseverlere görsel bir şölen sunan dansçılar, izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi.