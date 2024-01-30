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        Haberler Yemek Yapma Viyana'dan doğan lezzet! 30 Ocak Kruvasan gününde çikolatalı, sade, marmelatlı kruvasan tarifleri!

        Viyana'dan doğan lezzet! 30 Ocak Kruvasan gününde çikolatalı, sade, marmelatlı kruvasan tarifleri!

        Fransız lezzetleri denildiği an akla gelen kruvasan aslında Avusturya'nın başkenti Viyana'da doğmuştur. Her yıl 30 Ocak'ta dünyanın bazı ülkelerinde kutlanan Kruvasan Günü, bu eşsiz lezzetini daha yakından tanımak ve evimizde denemek için harika bir fırsat! İşte çikolatalı, sade ve marmelatlı kruvasan tarifleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 09:52 Güncelleme: 30.01.2024 - 09:52
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        • 1

          Yılda bir kez gelen ve birçok ülkede kutlanan Kruvasan Günü, bu lezzeti yakından tanıma fırsatı sunuyor. Çikolatalı, sade ve marmelatlı seçenekleriyle kruvasanlar, evimizde denemek için harika bir motivasyon kaynağı. Aslında Fransa denilince akla gelen fakat çıkış noktası Viyana olan kruvasanı yakından tanıyalım!

        • 2

          KRUVASAN GÜNÜ NEDİR?

          30 Ocak, başta ABD olmak üzere, pek çok ülkede her yıl Kruvasan Günü olarak kutlanıyor. Fransız mutfağıyla birlikte anılan ama Avusturya’da doğan kruvasan, adını hilal (crescent) şeklinde olmasından alıyor. Zamanla Fransa’ya gelen kruvasan kraliçe Marie Antoinette’in en sevdiği yiyeceklerden biri haline geldi ve Fransız fırıncılar tarafından reçetesi geliştirildi.

        • 3

          SADE KRUVASAN TARİFİ

          Malzemeler

          • 500 gram un
          • 10 gram instant maya
          • 50 gram tereyağı
          • 1 tatlı kaşığı toz şeker
          • 1 yemek kaşığı tuz
          • 1 su bardağı süt, ılık
          • 1 adet yumurta sarısı

          Yapılışı:

          • Mayalama işleminden sonra hamurunuzu hafif unlanmış tezgaha alın ve 1,5 cm kalınlığında dikdörtgen şeklinde açın.
          • Dikdörtgen şeklinde açtığınız hamurun yüzeyini üç parça gibi düşünün sağ ve sol taraflara margarini elinizle sürün ve bu parçaları ortada birleştirin.
          • Bu işlemi yaptıktan sonra hamuru sığacağı bir kaba alın üzerini streç film ile kaplayarak dolapta yaklaşık 10 dakika dinlendirin.
          • Aynı işlemi 2 kez daha tekrarlayın.
          • İşlemleri bir kez daha yaptıktan sonra sonra hamuru son kez unlanmış tezgaha alarak yarım cm kalınlığında dikdörtgen şeklinde açın.
          • 25-30 cm boyunda ve taban kenarı en az 10 cm olan üçgenler halinde hamuru kesin.
          • Geniş kenardan başlayarak hamuru yuvarlayın.
          • Hamurları yağlı kağıt yada silpat serilmiş fırın tepsisine 5 cm aralıklarla dizin.
          • 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra üzerlerine 1 adet yumurta sarısı sürerek 200 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15 dakika pişirin.
        • 4

          ÇİKOLATALI KRUVASAN TARİFİ

          Malzemeler:

          • 1 paket yaş maya
          • 1 su bardağı ılık süt
          • Yarım su bardağı toz şeker
          • 1 çay bardağı sıvı yağ
          • 1 adet yumurta (sarısı içine, beyazı üzerine)
          • Yarım tatlı kaşığı tuz
          • Aldığı kadar un

          İç Harcı İçin:

          • 100 gram bitter çikolata
          • 2 yemek kaşığı tereyağı
          • 2 yemek kaşığı pudra şekeri

          Üzeri İçin:

          • Pudra şekeri

          Yapılışı:

          • Mayayı ılık süt ve toz şekerle karıştırıp köpürene kadar bekletin.
          • Geniş bir kaba un hariç tüm malzemeyi ekleyin ve karıştırın.
          • Yavaş yavaş un ilave ederek yumuşak bir hamur yoğurun ve üzerini örtüp mayalanmaya bırakın.
          • Hamur iki katına çıktığında un serpilmiş tezgah üzerinde açın.
          • İç harcı için çikolatayı benmari usulü eritin, içine tereyağını ve pudra şekerini ekleyip karıştırın.
          • Hamurun üzerine çikolatalı karışımı sürün ve rulo şeklinde sarın.
          • Ruloyu dilimlere ayırın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
          • Üzerine yumurta beyazı sürüp 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin.
          • Fırından çıkan kruvasanları pudra şekeri ile süsleyip servis edin.
        • 5

          MARMELATLI KRUVASAN TARİFİ

          Malzemeler:

          • 1 paket yaş maya
          • 1 su bardağı ılık süt
          • Yarım su bardağı toz şeker
          • 1 çay bardağı sıvı yağ
          • 1 adet yumurta (sarısı içine, beyazı üzerine)
          • Yarım tatlı kaşığı tuz
          • Aldığı kadar un

          İç Harcı İçin:

          • Marmelat (isteğe bağlı olarak favori meyve marmelatınızı seçebilirsiniz)

          Üzeri İçin:

          • Pudra şekeri

          Yapılışı:

          • Mayayı ılık süt ve toz şekerle karıştırarak köpürene kadar bekletin.
          • Geniş bir kaba un hariç tüm malzemeyi ekleyin ve karıştırın.
          • Yavaş yavaş un ilave ederek yumuşak bir hamur yoğurun ve üzerini örtüp mayalanmaya bırakın.
          • Hamur iki katına çıktığında un serpilmiş tezgah üzerinde açın.
          • İsteğe bağlı olarak marmelatı hamurun üzerine sürün.
          • Hamuru rulo şeklinde sarın ve dilimlere ayırın.
          • Dilimleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
          • Üzerine yumurta beyazı sürüp 180 derece önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.
          • Fırından çıkan marmelatlı kruvasanları pudra şekeri ile süsleyip servis edin.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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