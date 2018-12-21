Viyana'da hareketli saatler! Silahlı çatışma çıktı...

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Bckerstrasse sokağındaki bir restoranda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, Lugeck ilçesinde ise silahlı bir saldırgan polisle çatıştı.



SALDIRGANLARDAN BİRİ ÇATIŞMADA HAYATINI KAYBETTİ

Avusturya’nın başkenti Viyana’da hareketli bir gün yaşandı. Bckerstrasse sokağındaki Figlmüller isimli restoranda silahlı kavga çıktı. Polis kavga edenlerden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öte yandan şehrin Lugeck ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir kişi polise ateş açtı. Saldırıda kimse yaralanmazken, Viyana polisi saldırganı aramaya devam ediyor.