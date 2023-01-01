Viyana 2023'ü karşılıyor! Viyana Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri!

Viyana Filarmoni Orkestrası'nın geleneksel yeni yıl konseri, Wiener Musikverein sahnesinden tüm dünyaya umut, dostluk ve barış temennisiyle gerçekleştiriyor. 1 Ocak Pazar günü saat 13.15’te canlı yayınla TRT 2 ekranlarında canlı olarak izlenecek.

Konserde Eduard Strauss, Josef Strauss, Johann Strauss Jr., Carl Michael Ziehrer, Franz Von Suppè ve Joseph Hellmesberger'ın eserleri izleyici ile buluşuyor. 1 Ocak Pazar günü saat 13.15’te canlı yayınla TRT 2'de canlı olarak izlenecek.