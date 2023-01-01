Viyana 2023'ü karşılıyor! Viyana Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri!

VİYANA FİLARMONİ ORKESTRASI HANGİ KANALDA YAYIMLANIYOR?
Viyana Filarmoni Orkestrası'nın geleneksel yeni yıl konseri, Wiener Musikverein sahnesinden tüm dünyaya umut, dostluk ve barış temennisiyle gerçekleştiriyor. 1 Ocak Pazar günü saat 13.15’te canlı yayınla TRT 2 ekranlarında canlı olarak izlenecek.
KİMLER YER ALIYOR VE SAAT KAÇTA?
Konserde Eduard Strauss, Josef Strauss, Johann Strauss Jr., Carl Michael Ziehrer, Franz Von Suppè ve Joseph Hellmesberger'ın eserleri izleyici ile buluşuyor. 1 Ocak Pazar günü saat 13.15’te canlı yayınla TRT 2'de canlı olarak izlenecek.
VİYANA FİLARMONİ ORKESTRASI CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
Avusturyalı Şef Daniel Barenboim'in yönetiminde, Josef Strauss, Johann Strauss II., Joseph Hellmesberger Jr., Eduard Strauss ve Carl Michael Ziehrer’in eserlerinin seslendiriliyor. Viyana Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri canlı izleme linki