Vivo’dan orta segmente yeni model

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Akıllı telefon üreticisi Vivo, fiyat-performans ürün segmentine odaklandığı Y serisinin yeni üyesi Y33s modelini Türkiye’de satışa sundu. Güçlü pil, gelişmiş kamera ve genişletilmiş RAM özelliği ile donatılan Y33s modeli, yüzde 90.6 ekran-gövde oranına sahip 2408 x 1080 FHD + yüksek çözünürlüklü ekran barındırıyor.

6.58 inç FHD+ hücre içi ekranı olan Y33s gücünü, Android 11 tabanlı FunTouch OS 11.1 ve 2.0 GHz’e kadar CPU çalışma hızına ulaşan Mediatek Helio G80 sekiz çekirdekli işlemciden alıyor. Bununla birlikte Multi-Turbo 5.0 ile HyperEngine oyun teknolojisini birleştiren Y33s modelinde, istikrarlı bir oyun deneyimi için 5 bileşenden oluşan soğutma çözümü bulunuyor.

8 mm’lik gövdesinde 5000 mAh değerinde bir pil barındıran Vivo Y33s, 18W hızlı şarj özelliği ile geliyor. 8 GB RAM’e sahip olan modelde, uygulamalar arasında geçiş yapabilmek için tasarlanan 4 GB’a kadar boş ROM alanı genişletilebiliyor ve RAM olarak kullanılabiliyorsunuz. Üçlü kart yuvası bulunan telefonun depolama alanı 1 TB’a kadar yükseltilebiliyor.

50 MP'LİK ANA KAMERA

Vivo Y33s, yüksek çözünürlüklü 50 MP ana kamera, 2 MP bokeh kamera ve 2 MP süper makro kamera ile donatılmış. Telefonun bokeh algoritması fotoğrafların arka planını daha doğal hale getirirken, süper makro kamerasının odağı ise 4 cm’ye kadar yaklaşabiliyor. Y33s’nin ön kısımda ise 16 MP’lik HD selfie kamera bulunuyor.

“Ayna Siyahı” ve “Gün Ortası Rüyası” adlı renk seçenekleri ile kullanıcılara sunulan Vivo Y33s’nin Türkiye satış fiyatı ise 4 bin 999 TL olarak duyuruldu.