Mobilya satış firması Vivense'nin tek kontrolünün Lüksemburg merkezli Sahara Holdings S.â r.l. tarafından dolaylı olarak devralınmasına ilişkin Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunuldu.

2013 yılında kurulan Vivense online satışın yanında Türkiye genelinde 23 şehirde perakende satış yapıyor.