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Vitrinindeki mankenin ölü gelin olduğu sanılıyor! Mumyalatıldığı düşünülüyor!

La Pascualita vitrinindeki mankenin ölü gelin olduğu iddia ediliyor! Mumyalatıldığı düşünülüyor!

'La Pascualita' Meksika'nın Chihuahua şehrinde bulunan bir gelinlik mağazasının vitrininde yer alan ölü gelin adlı manken. Şehirde yaşayanlardan bazıları bu mankenin dükkan sahibi olan kadının kızı olduğunu ve cesedi mumyalattığını iddia ediyor. 90 yıllık bu gizemin ardındaki detaylar ise oldukça tüyler ürpertici...

Giriş: 17.06.2023 - 12:31 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 25 Mart 1930'da ortaya çıkan vitrin mankeni La Pascualita, kısa sürede bölgede yaşayanların ilgi odağı oldu. Diğer vitrin mankenlerinden oldukça farklı olan La Pascualita, gerçekçi detayları ve insanları sürekli izliyormuş gibi bir his uyandırmasından dolayı farklı söylentilere neden oldu.

  • ÖLÜ GELİN MANKEN

    Gelinlik dükkanının sahibi Pascuala Esparza, kısa süre önce evlilik planları yapan kızını kaybetmiş ve kızı da vitrin mankeni La Pascualita'ya çok benziyordu. Pascula'nın kızının nasıl öldüğüne dair çeşitli söylentiler olsa da en yaygın olanı kendisini zehirli bir böceğin ısırdığı ve hayatını kaybetmesidir.

  • ANNESİNİN MUMYALATTIĞI DÜŞÜNÜLDÜ

    Ayrıca bir başka söylentiye göre evlenmek istediği kişiyi annesinin onaylamaması üzerine intihar ederek hayatına son vermesidir. Bölge halkı vitrin mankenin Esparza'nın kızının mumyalanmış cesedi olduğunu düşünüyor.

    Mankenin genç kızın ölümünden kısa süre sonra vitrinde sergilenmesi ve sadece bir vitrin mankeni olmadığına dair şüpheleri güçlendirdi. Elbette, Esparza bu iddiaları reddetti. Ancak, La Pascualita'nın sadece bir manken olduğuna inanmak oldukça zordu.

     

  • HERKESE ÇOK GERÇEKÇİ GELİYOR

    Doksan yıldır sergilenen La Pascualita'nın gerçek olduğunu iddia edenler ellerinde kırışıklıklar, damar izleri ve yıpranmış tırnaklar olduğunu söylüyor. Ayrıca gairp ten rengi ve pembe yanakları ile cam gibi gözleriyle, parlak saçları bu nedenlerin güçlenmesini sağlıyor. 

    Merak edilen konulardan birisi de Esparza'nın neden kızının vücudunu mumyalatıp vitrine koymak istediği. Birçok müşteri bu muhtşem mankenin mağazada dolaşırken gözlerinin onları takip ettiğini hissettiklerini bildirdi. Mankenin kıyafetini haftada iki kez değiştiren sorumlu çalışan Sonia Burciaga "Pasculita'nın yanına her gidişimde ellerim terliyor. Elleri çok gerçekçi ve bacaklarında varis bile var. Onun gerçek bir insan olduğuna inanıyorum" dedi.

     

  • Birçok insan bu garip hikaye hakkında farklı görüşler bildirdi. Uzmanlar, cenaze müdürleri, cenaze levazımatçıları ve amatörler, tartışmanın her iki yönünden argümanlar ileri sürdü. Ancak uzmanlar, gelin mankenin mumyalanmış bir ceset olmadığından hemfikir.

  • UZMANLAR MUMYA OLMADIĞINI SÖYLÜYOR

    Bazı uzmanlar, bir mumyanın o şartlar altında 90 yıl boyunca vitrinde mükemmel bir durumda kalmasının imkansız olduğunu ve kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor. Sürekli olarak elbise değiştirilmesi ve günlük olarak kullanılıyor olması için devamlı bir bakım yapılması gerektiğini belirttiler. La Paculaita şu anda Meksika Chiuahua'daki butik gelinlik mağaza vitrininde hala sergileniyor.

    Kaynak: Rıpley's

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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