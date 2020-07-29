Vitoria Kulübü, 39 yaşındaki teknik direktör Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Portekizli eski milli oyuncu Mendes, futbolculuk döneminde İngiltere'nin Chelsea, Fransa'nın Olympique Lyon, İtalya'nın Juventus ve İspanya'nın Atletico Madrid takımlarında mücadele etmişti.

İlk teknik direktörlük deneyimini Vitoria'da yaşayacak Mendes, 2017-2018 sezonunda Atletico Madrid'de yardımcı antrenörlük yapmıştı.