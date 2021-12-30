Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde adı Flamengo ile anılan Vitor Pereira'nın sarı-lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra Brezilya ekibinin başına geçeceği konuşuluyordu.

Benfica'dan ayrılan Jorge Jesus ile de görüşen Flamengo, yeni hocasını duyurdu. Kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Polonya Milli Takımı'nı çalıştıran Paulo Sousa ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.