Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Kasımpaşa mücadelesinin kendileri açısından zor olduğunu ifade ederek, “Çok kısa sürede 7 maç üst üste onamıştık. Bazı oyuncuların bu maçların hepsinde oynamak durumundaydı. 3 gün önce alınan skoru düşündüğümüzde bu maç zor olacaktı. 2-0’ı yakaladık, biraz rahatlık getirdi takıma. Kasımpaşa’nın atmış olduğu golden önce 2 tane net pozisyon var. Birini değerlendirsen 3. gol bizi kopartacaktı maçtan. Kasımpaşa son ana kadar mücadele etti. Bizim bazı anlarda sahada acı çekmemiz gerekti. Önemli olan 3 puandı. Taraftarlarımızın da yardımıyla bugün ki 3 puanı aldık. Milli arada biraz dinleneceğiz, sakatlıktan dönen oyuncularımız olacak. Umarım milli aradan sonra daha fazla opsiyonum olur“ dedi.
“TOPLAMDA 10 SAKATLIK YAŞADIK AMA BİZ YİNE LİGDE LİDERİZ“
Basın toplantısı esnasında aldığı notlara değinen Pereira, “Kalemi şu yüzden elime aldım. Oyuncuların isimleri için. Bugüne kadar Serdar Dursun, Pelkas, Sosa, İrfan Can, Zajc, Tisserand, Nazım, Serdar Aziz Novak ve birkaç zaman Ferdi sakatlık yaşadı. Toplamda 10 sakatlık ama biz yine ligde lider pozisyondayız. Bu kadar sakatlık yaşanılan dönemde özveri yaptık. Bazı oyuncular daha fazla oynamak durumunda kaldı. Avrupa da yarışan takımlar hafta ortası maç yapıyor ve bu maçlar fiziksel ve mental anlamda zorluk gerektiren maçlar. Böyle bir dönemden çıktığınızda 7 tane üst seviye maçı oynadığınızda büyük bir özveri yapmanız gerekir. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum takım ruhundan dolayı. Şuanda lideriz bunun bir anlamı yok şuanda ama bu dönemde de tabelanın ortasında olmaktansa birinci olmak iyidir. Biz bu Avrupa maçlarını oynamasaydık 5 puanı kaybetmezdik. Bu yoğunlukta puan kaybetmek normal“ şeklinde konuştu.
Vitor Pereira son olarak, 4 kaybettiği müsabakadan hangisini değiştirmek istediği şeklinde yöneltilen soruya, “Olympiakos maçını değiştirme isterdim. Kariyerimde ilk defa evimde 3-0 yenildim. Başka bir maç hatırlamıyorum 3-0 yenildiğim. Deplasmanda Manchester City’e 3-0 yenilmiştim ama başka bir maç böyle olmadı. Önceliğimiz lig“ cevabını verdi.
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