İlk olarak karşılaşmayı değerlendiren Vitor Pereira, "Bugün kesinlikle karakterli ve kaliteli bir oyun ortaya koyduk. Adil bir sonuç oldu ama iki şeyi vurgulamam gerek. Birincisi altyapımız. Kulübeden gelen 3 oyuncumuz, Arda 16 yaşında, Fatih 18, Muhammed 20 yaşındaydı. Aynı zamanda sahada 21 yaşında Ferdi ve 23 yaşında Altay vardı. Gerçekten genç oyuncularımız çok güçlü, kaliteli ve karakterli futbolcular. Altyapımızı tebrik ediyorum. İkinci olarak da tecrübeli oyuncuları tebrike diyorum. Kalitelerini ve karakterlerini sahaya koyup çok güzel ve güçlü bir takım ruhu gösterdiler. Bu yüzden çok gururlu ve mutluyum çünkü Fenerbahçe taraftarlarının takımlarını grupta görmek haklarıydı. Aynı zamanda Valencia´yı da tebrik ediyorum çünkü sakatlıktan çıktı ve sakatlıktan çıktıktan sonra böylesine bir maçta 3 gol attı. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil" dedi.

"TAKIMIMIN ÇOK KOŞUP SAVAŞACAĞINI BİLİYORDUM"

Pek çok sakatlık ve benzeri problemlerle uğraştıklarını söyleyen Portekizli teknik adam, "Maalesef sakatlıklardan dolayı canımız yandı ama bugün aslında başrolü sahada savaşan, çok koşan, mücadele eden oyuncuların hak ettiğini düşünüyorum. Çok büyük bir takım ruhu ortaya koyular. Umarım sakatlarımız da en erken şekilde dönerler. Taktikten ziyade takım ruhu yaratmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki taktik de çok önemli ama yarattığınız takım ruhu belirleyici oluyor. Bugün de bunun böyle olacağını biliyordum. Takımımın çok koşup savaşacağını biliyordum. Bu yüzden sonuçtan dolayı çok mutluyum; takımımız, kulübümüz ve taraftarlarımız için" diye konuştu.

"TEVAZULU BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMELERİ GEREKİYOR"

Elindeki bütün futbolculara şans vermeye çalışan bir teknik direktör olduğunu söyleyen Pereira, şöyle konuştu: "Daha önce de dediğim gibi ben kafasında ideal 11´i olan bir teknik direktör değilim. Ben elindeki bütün futbolculara şans vermeye çalışan, onları oynatmaya çalışan bir teknik direktörüm. Yaştan bağımsız olarak söylüyorum bunu çünkü bu gençler genç oldukları için oynamıyorlar, kaliteli ve karakterli oldukları için oynuyorlar. Biz onlara inanıyoruz. Onlar da tabii ki bu şekilde şans almaya devam edecekler am çalışmaya da devam etmeleri gerekiyor. Tevazulu bir şekilde devam etmeleri gerekiyor çünkü hayatta her zaman mütevazı olmalısınız."

"HELSİNKİ'NİN KALİTELİ FUTBOLCULARI VAR"

Rakipleri HJK Helsinki'den bahseden deneyimli çalıştırıcı, "Organize bir takım. Gerçekten kaliteli futbolcuları var. Onlara bu sezonda başarılar diliyorum. Umarım bu şekilde devam edip gençleri de futbola kazandırırlar. Bu iki maçta iyi futbol oynayıp hak ettiğimizi düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"BEN BU GÜÇLÜ TAKIM RUHUNU GÖRMEK İSTİYORUM"

"Her gün yeni bir oyuncunun adını Fenerbahçe´yle görüyorum" diyen Vitor Pereira, "Bir veya iki oyuncunun ismi mutlaka çıkıyor. Benim için önemli olan antrenman, çalışmak, kalite ve karakter. Oyuncularda bunu görmek isterim. Enner´de de diğer oyuncularımda da bunu görüyorum. Kolay değil, üç günde bir maç yapıyoruz. Ama ben bu güçlü takım ruhunu görmek istiyorum takımımda" ifadelerini kullandı.

"MESUT HALA AYNI KİŞİ"

Mesut Özil'le ilgili gelen soruya Pereira, "Tabii ki Mesut gibi bir kariyer yapabilmeniz için muhakkak çok yetenekli, teknik anlamda çok kaliteli olmanız ve aynı zamanda çok güçlü bir kalitenizin olması gerekir. Onun oynadığı takımlarda oynamak, onun sergilediği seviyede futbol oynamak kolay değil. O hala aynı kişi. Çok çalışmak ve gençlere yardım etmek istiyor. Kendisi kaptanlarımızdan birisi. Top yuvarlandıktan sonra futbolcular parayı unuturlar, tutku için, içlerindeki ateş için oynarlar. Benim bu tarz oyuncularla edindiğim tecrübe bu" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.