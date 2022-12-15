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Haberler Futbol

Vitor Pereira, Jesus'un yardımcısını aldı

Flamengo'nun yeni teknik direktörü olan Vitor Pereira, Jorge Jesus'un eski yardımcısı Monteiro ile anlaştı.

Giriş: 15.12.2022 - 15:25 | Güncelleme: ABONE OL
Vitor Pereira, Jesus'un yardımcısını aldı

17 yıl boyunca Jesus'un ekibinde görev yapan Monteiro, Fenerbahçe serüvenine başlamadan önce Jesus ile yollarını ayırmıştı. Şimdiyse, Vitor Pereira ile çalışmak için Flamengo'ya imza attı.

"O kadar uzun sürmeyen evlilikler var, belki Jesus ile yaşadığımız hikayeler hakkında bir kitap yazarım." diyen Monteiro, "Hayat sonlar ve başlangıçlarla doludur. Aslında Jesus ile birlikte Flamengo'dan ayrıldığımda futbola veda etmiştim. İşler planladığım gibi gitmedi. 1 yıl izin yaptım, harika seyahatlere çıktım. İnsanlarla tanıştım. Ancak tamamen beklenmedik ve geri çevrilemez bir teklif aldım. Bugünden itibaren yolu Vitor Pereira ile birlikte yürüyeceğim." ifadelerini kullandı.

Jesus gibi Portekizli olan tecrübeli antrenör, "Beni bugünlere getiren, kariyerimi şekillendiren Jorge Jesus'a çok özel bir şekilde teşekkür etmek istiyorum. Sadakat, bağlılık ve saygıya dayalı bir ilişkimiz vardı. Jesus nerede olursa olsun zaferlerine sevineceğim. Muhteşem JJ! Belki bir gün yine buluşuruz." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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