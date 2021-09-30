Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pereira, zor bir gece geçirdiklerini belirtti.

Maça dominant başladıklarını ve boşluklar bulduklarını dile getiren Portekizli çalıştırıcı, "Bu seviyede hata yapınca, bedelini golle ödüyorsunuz. İlk hatamızda golü attılar. Bu da onlara maçın devamında rahatlık verdi. Organize bir şekilde devam edemedik. Merkezde çok kompakt oynadılar ve orada top kaybedince çok hızlı atak yapıyorlardı. Yapmamamız gereken çok basit pas hataları yaptık. Bazı pozisyonlar ürettik. İkinci yarıda boşluk bulduk ama değerlendiremedik. Onlar da hızlı ataklarla çok iyi şekilde geldiler. İkinci golü attılar ve biz bu andan sonra dengemizi kaybettik." ifadelerini kullandı.

Atmosferin de etkisiyle duygusal oynadıklarını dile getiren Pereira, şöyle devam etti:

"İkinci golü yemek takım ruhumuzu ve taktiksel dengemizi kaybettirdi. Bu seviyede böyle bir takıma karşı oynuyorsanız, boşluk verirseniz atarlar. Üçüncü golü de böyle attılar. Daha çok boşluk verseydik daha çok atarlardı. Bizim için zor bir sonuç ama bugün 3 puan kaybettik. Deplasmanda bunu telafi etmeliyiz. Pazar günü taraftarımıza hak ettiği 3 puanı vermemiz gerekiyor. Onlara teşekkür ediyoruz. Bu takımın geleceğine inanıyorum çünkü kalitesi ve karakteri var. Takım ruhunu korumaya çalışıyoruz. Oyuncularım duygularıyla oynadı, akıllarıyla değil. Rakibimiz bu seviyelerde tecrübeli bir takım. Biz henüz tecrübe ediniyoruz, hata yapıyor ve bu hataları düzeltmek istiyoruz. Olgunlaşmak istiyoruz. Biz taktiksel olgunluğumuzu geliştirmeye çalışacağız. Oyunu nasıl kontrol etmemiz gerektiğini daha iyi öğreneceğiz."

Pereira, Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir müsabakalarından sonra bugün de geriye düştüğü maçı çeviremediğinin hatırlatılması üzerine, "Bugünkü maç Başakşehir ve Sivas'tan farklıydı. Bugün denedik. Rakibimiz benzetmek gerekirse, yılan gibiydi. İstediklerini alana kadar beklediler. Biz takım ruhuyla başladık, problem yarattık ama ilk hatamızda geldiler ve istediklerini aldılar." yanıtını verdi.

PELKAS: BAZEN ŞANS DA GEREKİYOR

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, yakaladıkları şansları değerlendiremediklerini söyledi.

Maçın başında kontrolün kendilerinde olduğunu ancak yaptıkları bireysel bir hatayla yenik duruma düştüklerini anlatan Pelkas, "İlk golden sonra denedik, iyi savaştık ama golü bulamadık. Maçın en önemi anı, yakaladığımız birkaç pozisyon ve özellikle benim direkten dönen topumdu. Futbol böyle bir oyun, bazen şans da gerekiyor. Biz yakaladıklarımızı atsak farklı olabilirdi. Yolumuza devam etmemız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

1,5 ay boyunca takımla olmadığını ve performansının düşmesinin normal olduğunu vurgulayan Pelkas, şunları kaydetti:

"Sezona çok hazır bir şekilde başladıktan sonra sakatlık kötü oldu. Adım adım kondisyonumu yakalayacağımı düşünüyorum. Uzun süre sonra ilk defa 90 dakika oynadım ve bu kolay değil. Biz aileyiz, aile olarak savaşıyoruz. Fırsat gelince elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bugünü unutup, zorluklardan birlikte çıkmalıyız. Pozisyon üretiyoruz ama bunları değerlendiremiyoruz. Bunu şanssızlık olarak görüyorum. Bitiricilikte sabırlı ve konsantre olmamız gerekiyor."