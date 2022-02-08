Sporx'in aktardığına göre Corinthians daha önce Scolari, Cuca, Renato Gaucho ve Mano Menezes ile görüşse de sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı. Bu gelişmeler üzerine Corinthians temsilcileri ile Vitor Pereira, henüz resmi bir teklif olmasa da görüşme masasına oturdular.

"FAVORİ PEREIRA"

Sezona kötü bir giriş yapan Corinthians, teknik direktör Sylvinho'yu görevden aldığından bu yana yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor Birçok Brezilya kaynağında, Vitor Pereira'nın bu iş için favori isim olduğunun altı çizildi.

ARALIK AYINDA YOLLAR AYRILDI

Aralık ayında Fenerbahçe ile yollarını ayıran 53 yaşındaki Vitor Pereira, kariyerinde Porto, Olympiakos ve Shanghai SIPG gibi takımları çalıştırdı.