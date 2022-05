Brezilyalı savunma oyuncusu Hugo, Medical Park Stadı'ndaki şampiyonluk kutlaması ve kupa töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadığı mutluluğu nasıl tarif edeceğini bilmediğini; tarifi zor duygular içerisinde olduğunu söyledi.

Takım olarak büyük bir iş başardıklarını ifade eden Hugo, "Bu şampiyonluğu daha farklı yapan şey, aslında yıldızın herhangi bir oyuncu değil, yıldızın takım olmasıydı. Çünkü bu yolculuğa başlarken hocamız bizi buna inandırdı, 'şampiyon olacağız' dedi. Hep beraber mücadele ettik. Hep beraber bunu kazandığımızı düşünüyorum." dedi.

Hugo, takımda çok fazla önemli oyuncu olduğunu belirterek "Uğurcan'ın olmadığı maçlarda Erce girdi, Arda girdi, gereğini yaptı. Benim olmadığım maçlarda takım arkadaşlarım girdi ve çok iyi performans gösterdiler. Marek'in olmadığı maçlarda onun yerine giren arkadaşlarımız çok iyi mücadele ettiler. Her zaman kazanan takım olduk. Aslında genelde takımlarda bir yıldız olur, takım yıldızı kazanır ama bizde yıldız olan, takımdı. Takımın kazandığı bir şampiyonluk olması açısından çok mutluyum. Kendi adıma da çok özel bir şampiyonluk olduğunu düşünüyorum bunun. Sakatlandığımda herkesin konuştuğu 'artık onun için sezon bitti' olmuştu ama ben döneceğime, dönüp en fazla sayıda maçı oynayacağıma emindim. Kendime her zaman inanmıştım. Bütün maçlarda elimden geleni yapmaya çalıştım." diye konuştu.

"Bu şampiyonluk aynı zamanda ailemin şampiyonluğu, eşimin ve çocuklarımın şampiyonluğu, bize destek olan taraftarların şampiyonluğu." diyen Hugo, sakatlık sürecinde taraftarların verdiği pozitif enerjinin sahalara daha erken dönmesi için büyük bir güç olduğunu vurguladı.

Hugo, şampiyonluk kutlamalarıyla da ilgili de "'Taraftarımız artık daha iyisini yapamazlar, bundan daha fazlası olamaz' dediğim her gün beni şaşırtmaya devam ediyorlar. 'Artık daha fazlasını yapamayacaklar' diyorum ama çok daha farklı şeylerle geliyorlar. Her maç, her zaman bizi desteklediler. Çok farklı bir taraftardan bahsediyoruz burada. Bizimle beraber hücum eden, bizimle beraber koşan, bizimle beraber rakibe basan bir taraftardan bahsediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Sözleşmesine ilişkin ise Hugo, "Sezon öncesinde hocamızla yaptığımız görüşmede ona burada mutlu olduğumu ancak çocuğumun okulunun da önemli olduğunu anlatmıştım. Bir insan olarak, baba olarak önceliğimiz her zaman ailenizin iyi bir durumda olmasıdır. Çocuğumun okul konusu gündeme gelmişti. İlk geldiğimde daha zor şartlar vardı. Pandemi hala etkiliydi, bütün restoranlar kapalıydı, şehir kapalıydı neredeyse, çocuklarım için okul bulmak o dönemde mümkün değildi. Hocamızla beraber oturduk, onun bana bunu anlatış şekli, kullandığı kelimeler, söylediklerinin etkisiyle ben şampiyon olacağımıza inandım. O günden sonra şampiyon olacağımızı biliyordum zaten. Kalmak da istedim. Takım maçları kazandıkça bir anda her şeyin iyiye gittiğini gördük aslında. Pandemi etkisini azalttı, çocuğumun okulunu bulabildik. O yüzden ben Trabzon'da çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"EN ÇOK HAK EDEN TAKIM BİZDİK"

Bordo-mavili takımın Slovak oyuncusu Marek Hamsik de harika duygular içerisinde olduğunu ve hayatı boyunca asla unutamayacağı şeyler yaşadığını belirterek şampiyon oldukları için gurur duyduğunu dile getirdi.

Özellikle ilk maçları oynadıktan sonra 'evet, biz bu işi başarabiliriz, şampiyon olabiliriz' dediğini aktaran Hamsik, "Harika bir takımımız var. İnanılmaz duygular içerisindeyim. Mükemmel bir duygu şampiyon olabilmek. Sezon boyunca baktığımızda belki harika maçlar çıkaramadığımız anlar da oldu ama en çok hak eden takım bizdik ve biz şampiyon olduk. Hep beraber adım adım gittik. Hep beraber başardık. İnanılmaz duygular içerisindeyiz. Tarif etmesi bile çok zor ama hep beraber bunu başardık. Çok fazla an var. 'Unutamadığın bir an hangisi?' derseniz şu an ben bile hatırlayamam." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonluğun hem kendisi hem de ailesi için inanılmaz olduğunu belirten Hamsik, "Taraftarlarımız uzun zamandır bu anı bekliyordu ve bu anı uzun zamandır inanılmaz hak eden bir kulüpten, şehirden ve taraftardan bahsediyordunuz. Herkesin hak ettiği bir şampiyonluk oldu." dedi.