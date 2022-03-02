Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükselen Trabzonspor'da Vitor Hugo'dan gelen haber moralleri bozdu. Bordo-mavililerde MR'ı çekilen futbolcunun sağ bacağında kırık tespit edildiği ve 4-6 ay arasında forma giyemeyeceği belirtildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hugo'nun çekilen MR'ında sağ tibia lateral platoda non-deplase kırık tespit edilmiş olup konservatif tedavisi planlanan oyuncumuza uzun bacak alçısı uygulanmıştır"