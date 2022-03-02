DHA

Trabzonspor´un 85'inci dakikada yaşadığı top kaybında orta sahadan atağa kalkan Wright´la girdiği ikili mücadele sırasında sakatlanan ve sahayı sedye üzerinde taraftarın alkışlarıyla terk eden tecrübeli stoper Vitor Hugo dün akşam çekilen MR sonucunda 'sağ tibia lateral platoda non-deplase kırık' tespit edilerek uzun bacak alçısı uygulanmıştı.

HUGO: AMELİYATA İHTİYACIM OLMAYACAK

Konservatif tedavi yapılması planlanan Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından, "Sağ dizimdeki çapraz bağları incitmekten çok korktum. Bu en kötü sakatlıklardan biri. Oyuncu değişikliği istedim. Tanrıya şükür, çok dua ettikten ve MR çekildikten sonra doktor bunun bağlarla ilgili olmadığını belirledi ve bu yüzden ameliyata ihtiyacım olmayacak. Kaval kemiğimde bir çatlak var ve iyileşmek için bir süre işten izin almam gerekecek. Ama iyi ki Tanrı dualarımı duydu ve daha kötü bir şey vermemiş. Size de dualarınız için teşekkür ederim. Daha da güçlü bir şekilde geri dönmek için kendimi sonuna kadar adayacağıma söz veriyorum. Bana sevgi ve cesaret mesajları gönderen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

AVCI'NIN STOPER SIKINTISI

Trabzonspor savunmasında ilk devrede Edgar Ie'nin ardından Vitor Hugo'nun da sakatlanması takımda sıkıntıya neden oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonunda, "Mevkisi olarak sıkıntılı olduğumuz bir yer. Galibiyete sevindik ama Hugo´ya üzüldük. Teknik adam olarak takıldığım şeyler olabiliyor. Basit oynamamız gereken yerde geçiş yedik, bunun da bedeli Hugo oldu" açıklamasıyla ligin son haftalarında Hugo'nun mevkisinde yaşayacağı sıkıntıyı ifade etmişti.

Trabzonspor'da Hugo'nun tedavisinin en az 7 hafta sürmesi beklenirken, Karadeniz ekibinin kadrosunda stoper mevkiinde Denswil, Ahmetcan Kaplan ve Hüseyin Türkmen kaldı.