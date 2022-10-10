Vitor galibiyeti çok istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Canımızı acıtan bir beraberlik oldu. Çünkü, maçtan önce bugün galip gelseydik geçen senenin aynı haftası gibi lider olup sonuna kadar götürebileceğimizi konuştuk. Birçok şey denedik galibiyet adına ama olmadı. Takım içinde herkes üzüldü. Bu herkesin ne kadar istediğini gösteriyor. Bugün üzülüyoruz belki. Canımızı acıyor ama ruhu, isteği gördük."